Ислам Махачев превзошел достижение Хабиба Нурмагомедова в UFC

На UFC 302 чемпион организации в легком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев защитил титул в противостоянии с американцем Дастином Порье, передают Vesti.kz.

Поединок продлился пять раундов и завершился победой Махачева удушающим приемом в последнем из них.

Эта победа стала для Махачева 14-й подряд в UFC. Таким образом, по количеству побед подряд он обошел своего друга и члена Зала славы Хабиба Нурмагомедова, в активе которого было 13 побед кряду.

Напомним, Махачев провел третью защиту титула. Предыдущие две были с представителем Австралии Алексом Волкановски, оба поединка с ним Ислам выиграл.