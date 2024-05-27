Популярная фанатка Головкина объяснила, почему избегает турниры UFC

Легенда ММА и реслинга американка Ронда Роузи рассказала, почему приняла решение не показываться на турнирах UFC, передают Vesti.kz.

Она считает, что ей будут не очень рады.

"Я ведь не выдумываю. Меня и вправду называли мошенницей. Обо мне говорили, что я всего лишь продукт хайпа. Когда я проиграла, все СМИ написали о том, что меня наконец-то разоблачили. Что я на самом деле никогда не была особенной. О том, что мне просто повезло оказаться в нужный момент в нужном месте. ММА-медиа постоянно поносили мое имя. И я чувствую, что если вернусь туда, то мне будут не рады. Именно по этой причине я никогда не посещала ивентов от UFC. Я всегда чувствовала, что меня там освистают. Я и сейчас так чувствую", - приводит ее слова vRINGe.com.

Напомним, что в свое время Роузи и казахстанский боксер Геннадий Головкин поддерживали дружеские отношения и друг друга во время выступлений.

Роузи последний раз билась в UFC в декабре 2016 года, когда потерпела досрочное поражение в первом раунде от бразильянки Аманды Нуньес.

Головкин не поднимался в ринг с сентября 2022 года, когда судейским решением уступил в трилогии мексиканцу Саулю Канело Альваресу. При этом GGG не объявлял о завершении карьеры, но в феврале 2024-го возглавил Национальный олимпийский комитет (НОК).