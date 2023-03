Американский боец сделал заявление после поражения от Рахмонова

Американский боец Джефф Нил (15-7) сделал публикацию в соцсетях после поражения от Шавката Рахмонова (17-0), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их бой прошел на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе. Рахмонов победил американца удушающим приемом в третьем раунде.

Man I love my job! Glad you mfs enjoyed! I'll be back. 😤💪🏾 #ufc285