Шавкат Рахмонов "анонсировал" бой за пояс UFC

Непобежденный казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (17-0) серьезно настроен на титульный бой уже в следующем поединке. В своих соцсетях "Номад" вновь заговор об этом, передают Vesti.kz.

После победы над американцем Джеффом Нилом (15-5) он опубликовал фото и подписал его следующими словами: "Следующая остановка - бой за пояс, Иншаллах".

Напомним, что после боя Рахмонов назвал имена троих потенциальных соперников. На пресс-конференции он заявил, что хочет подраться за пояс в Абу-Даби этой осенью. Также стало известно, что казахстанец получил бонус в размере 50 тысяч долларов за "Лучший бой вечера".

Однако у известного эксперта другие мысли относительно следующего боя Рахмонова.

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