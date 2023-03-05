17-0! Шавкат Рахмонов финишировал соперника в самом сложном бою в UFC

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (17-0) одержал пятую победу в американском промоушене. На турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (Невада, США) он победил американца Джеффа Нила (15-5), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В главном карде номерного турнира 28-летний "Номад" разделил клетку с седьмым номером рейтинга полусреднего веса - 32-летним Нилом, который провалил взвешивание перед ивентом. Поединок завершился победой Шавката сдачей в концовке третьего раунда.

В первом раунде была достаточно плотная работа в стойке. Бойцы обменивались мощными попаданиями и перехватывали инициативу друг у друга. Во второй пятиминутке Джефф поменьше двигался и работал именно вторым номером. У Рахмонова было много подходов, большое количество ударов и даже попытки перевести оппонента на канвас, но ему этого сделать так и не удалось. Соперники вновь обменялись несколькими жесткими попаданиями.

В третьем раунде Шавкат начал действовать более разносторонне, включив "вертушки" и мощные удары ногами. В один из моментов у Нила прошел мощный удар, который едва не отправил казахстанца в нокдаун, но в итоге "Номад" выдержал напор американца. Во второй половине раунда уже Шавкат потряс противника и едва не добил, но тут уже Джефф показал свою выдержку.

Когда уже казалось, что дело идет к решению судей, Рахмонову удалось поймать соперника на удушаюший прием, и шансов на спасение у Джеффа не осталось - 17-0!

Для Рахмонова это 17 победа в 17 профессиональных поединках. Все свои бои он завершил досрочно, включая пять схваток под эгидой UFC. Что касается Джеффа, то он потерпел лишь третье поражение в промоушене после десяти поединков. Причем Рахмонов стал единственным бойцом, которому удалось финишировать Нила в UFC.

После этой победы Шавкат гарантированно поднимется в рейтинге UFC. Обновленные списки появятся во вторник, 7 марта.

Ранее Рахмонов получил хорошие новости перед началом своего поединка.

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