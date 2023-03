Рахмонов узнал хорошие новости перед своим поединком на UFC 285

25-летний ирландский боец-полусредневес Иан Гэрри (11-0) одержал победу нокаутом на турнире UFС 285 в Лас-Вегасе (Невада, США). Этот непобежденный проспект является одним из основных спарринг-партнеров казахстанца Шавката Рахмонова (16-0) в американском зале Kill Cliff FC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником Гэрри был представитель Китая Кенан Сонг (19-7). Все завершилось в концовке третьего раунда, когда Иану удалось нокаутировать оппонента.

IAN GARRY KNOCKS OUT SONG KENAN LATE IN ROUND THREE #UFC285 pic.twitter.com/gtWBbYm8ue