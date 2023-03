UFC выступил с сообщением о Шавкате Рахмонове

UFC Europe обратился к фатанам ММА перед боем казахстанца Шавката Рахмонова против американца Джеффа Нила в рамках турнира UFC 285, передают Vesti.kz.

Они подерутся в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе (Невада, США).

Learn the name Shavkat Rakhmonov! 📝



🇰🇿 @Rakhmonov1994 is on the cusp of breaking through at 170lbs but @HandzOfSteelMMA stands in his way at #UFC285! pic.twitter.com/JO4L44bfcq