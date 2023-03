Появилось видео реакции Шавката Рахмонова на провальное взвешивание соперника

Казахстанcкий боец UFC Шавкат Рахмонов прокомментировал проваленное взвешивание своего соперника Джеффа Нила из США, передают Vesti.kz.

Нил из-за этого будет лишен 30 процентов от своего гонорара.

Shavkat on Neal's weight miss: "Weight cuts are not easy, he is a human being"



