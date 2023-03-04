Соперник Шавката Рахмонова провалил взвешивание. Бой отменяется?

Американский боец UFC Джефф Нил провалил взвешивание, тогда как казахстанец Шавкат Рахмонов успешно уложился в лимит полусреднего веса, сообщают Vesti.kz.

Если Рахмонов на весах показал 77,5 килограмма, то у Нила - 79,3. Лимит полусреднего веса составляет 170 фунтов (77,110 килограмма). Не в нетитульных боях разрешается перевес не более одного фунта (453 грамма).

Ожидалось, что американцу дадут дополнительное время, чтобы сбросить вес. Но, похоже, в UFC решили пойти по обычному пути - Нил будет лишен 30 процентов гонорара. По крайней мере, об этом пишет авторитетный портал MMA Junkie. Так что поединок не отменяется.

Напомним, что бой Рахмонов - Нил пройдет в рамках UFC 285 в ночь на 5 марта и войдет в главный кард турнира в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

В рейтинге полусредневесов американского промоушена Нил занимает седьмое место, Рахмонов - девятое.

Geoff Neal rate sa pesée mais le combat aura bien lieu !😮‍💨



Il devra cependant verser 30% de sa part à son adversaire.#UFC285



pic.twitter.com/g4ufaKEmak — CULTURE MMA (@CultureMMA_) March 3, 2023

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