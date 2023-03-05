Миллионы! Шавкат Рахмонов получил бонус за "Лучший бой вечера" на UFC 285

Непобежденный казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (17-0) получил надбавку после победы над Джеффом Нилом (15-5) в виде бонуса за "Лучший бой вечера". Он составляет 50 тысяч долларов, или 21,5 миллиона тенге, сообщает корреспондент Vesti.kz. При этом Номад получит в общей сумме 100 тысяч долларов, так как американец не сделал вес.

Бой между топовыми полусредневесами прошел в главном карде ивента. Он завершился победой Шавката поздним финишем в третьем раунде.

Отметим, что, помимо бонуса, Шавкат получит гонорар за выступление, подписной бонус и 30 процентов от гонорара соперника за проваленное взвешивание. Подробнее об этом можете прочитать здесь.

После боя на победу Шавката отреагировали Дана Уайт и Ислам Махачев. Для Рахмонова это уже третий бой подряд, после которого он получает бонус.

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