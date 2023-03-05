"Весь зал стоял!". Махачев восторженно отреагировал на бой Рахмонова

Чемпион легкого веса UFC россиянин Ислам Махачев (24-1) прокомментировал поединок казахстанца Шавката Рахмонова (17-0) против Джеффа Нила (15-5). Файтер из Дагестана находится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (Невада, США) и смотрел бой с трибун, сообщают Vesti.kz.

"Шавкат продолжил свою досрочную победную серию, очень-очень сильный бой! Весь зал просто стоял!" - сказал Махачев.

Напомним, что Рахмонов победил Нила в концовке третьего раунда. Теперь у казахстанца пять побед в пяти боях в UFC.

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