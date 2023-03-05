В UFC новая чемпионка: Валентина Шевченко сенсационно проиграла и потеряла титул

В Лас-Вегасе (Невада, США) на турнире UFC 285 прошел первый из двух чемпионских боев. Титул в наилегчайшем весе оспаривали Валентина Шевченко (23-4) из Кыргызстана и Алекса Грассо (16-3) из Мексики, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Для 34-летней Шевченко это была восьмая защита пояса, а для 29-летней Грассо, занимающей шестую строчку в рейтинге дивизиона, лишь первый титульный шанс. Противостояние завершилось победой Алексы в четвертом раунде, когда мексиканка подловила соперницу на ошибке и взяла на удушающий.

Для Шевченко это первое поражение за последние десять боев, а также всего четвертое в профессиональной карьере. Уже бывшая чемпионка из Кыргызстана так и не вошла в историю. Что касается Грассо, то она продлила свою беспроигрышную серию, которая теперь длится пять боев.

Напомним, что во втором титульном бою встретятся тяжеловесы Джон Джонс (26-1-0-1) и Сирил Ган (11-1).

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