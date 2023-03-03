Гордость Кыргызстана: чемпионка UFC сотворит историю на турнире с Рахмоновым?

Чемпионка наилегчайшего веса UFC Валентина Шевченко (23-3) станет участницей соглавного события вечера на турнире UFC 285, который пройдет в это воскресенье. В случае победы представительница Кыргызстана войдет в историю. Подробнее об этом рассказывает корреспондент Vesti.kz.

34-летняя спортсменка встретится с 29-летней мексиканкой Алексой Грассо (15-3). Для Валентины это будет восьмая защита титула подряд, а чемпионкой она является с декабря 2018 года. Завоевал пояс в поединке с Йоанной Енджейчик, Шевченко защитила его в боях с Джессикой Ай, Лиз Кармуш, Кэтлин Чукагян, Дженнифер Майей, Джессикой Андраде, Лорен Мерфи и Тайлой Сантос.

Если в воскресное утро Валентина победит идущую на серии из четырех побед Грассо, то станет лишь пятым бойцом в истории UFC, которому удалось защитить титул восемь или более раз подряд. Ранее это удавалось(11),(10),(9) и(8).

Более того, Шевченко станет первой девушкой-бойцом, которой удастся провести такое огромное количество защит подряд. Также в случае победы она будет единственным бойцом из евразийского континента с такими показателями. Пока с такой стабильностью доминировали в UFC лишь бойцы из Северной и Южной Америки.

Бой между Валентиной и Алексой будет вторым по значимости в рамках турнира UFC 285 в Лас-Вегасе (Невада, США). Они появятся в октагоне после окончания боя между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (16-0) и американцем(15-4), ориентировочно в 10:30 по времени Астаны.

В главном же событии номерного турнира пройдет титульный бой за вакантный пояс в тяжелом весе между американцем Джоном Джонсом (26-1-0-1) и французом Сирилом Ганом (11-1).

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Напомним, что в начале своей карьеры Валентина провела два боя в Казахстане.