Битвы в Астане и титульники в Атырау. Как нынешние топы UFC дрались в Казахстане

На территории Казахстана с каждым годом проводится все больше ивентов по ММА, и качество их становится все лучше. На турнирах выступают начинающие и опытные казахстанцы, а также немало бойцов из ближнего и дальнего зарубежья. Не удивляйтесь, если кто-то из приезжих спортсменов в скором времени дойдет до уровня UFC, тем более такие прецеденты уже были. Корреспондент Vesti.kz назвал шесть топовых бойцов UFC, которые проводили бои в Казахстане.

Мы рассматривали лишь тех бойцов, которые входят в топ-15 рейтинга UFC в своей весовой категории. Кроме того, мы не стали учитывать входящих в топ казахстанцев Дамира Исмагулова (24-2) и Шавката Рахмонова (16-0), так как их появление на турнирах в Казахстане неудивительно. Оба провели на исторической родине по семь поединков, и одержали суммарно 14 побед. Они дрались в таких городах, как Астана, Алматы, Уральск, Актау и Талдыкорган.

Тайсон Нэм (21-12-1, США) - №15 наилегчайшего веса UFC

39-летний ветеран все еще в строю, и в марте он собирается провести свой седьмой поединок в UFC - пока рекорд в промоушене 3-3. В апреле 2018-го он провел свой единственный бой на территории Казахстана. Это был главный бой вечера на турнире Fight Nights Global 86 против казахстанца Жалгаса Жумагулова в Алматы на Almaty Arena.

По итогам пяти проведенных раундов победу единогласным решением судей одержал именно Жумагулов. После этого поражения Тайсон провел два успешных боя в одном из американских промоушенов, после чего подписал контракт с UFC.

Тагир Уланбеков (14-2, Россия) - №14 наилегчайшего веса UFC

Дагестанский файтер, представляющий команду Хабиба Нурмагомедова, провел в Казахстане аж три поединка. В мае 2017-го он выступил в Астане на 65-м турнире Fight Nights Global, где победил решением грузина Шаджа Хака. Ивент прошел на "Барыс Арене".

Уже в августе следующего года Тагир приехал в Астану в статусе чемпиона. В ледовом дворце "Алау" он бился с Жумагуловым. По итогам пяти раундов победу решением большинства судей одержал именно казахстанец.

В сентябре 2019-го Уланбеков вернулся в Казахстан, на этот раз в Атырау. Он вновь приехал в качестве чемпиона, но уже другой лиги - Gorilla Fighting Championship. В рамках ивента, прошедшего в спорткомплексе атырауского государственного университета, Тагир во втором раунде задушил бразильца Дениса Оливейру. Это был его предпоследний бой перед переходом в UFC.

Саид Нурмагомедов (17-2, Россия) - №14 легчайшего веса UFC

Один из самых техничных бойцов в весовой категории UFC до 61 килограмма тоже выступал в Казахстане. В апреле 2017-го он приезжал на турнир World Fighting Championship Akhmat 35 в Астану. В рамках ивента, прошедшего в велотреке "Сарыарка", Нурмагомедов в первом же раунде задушил бразильца Андерсона дос Сантоса. Через один бой после этого Саид оказался в UFC.

Сергей Спивак (16-3, Молдова) - №8 тяжелого веса UFC

В начале февраля 28-летний молдаванин здорово укрепил свои позиции в тяжелом весе после победы над американцем Дерриком Льюисом. Мало кто знает, что свой четвертый профессиональный бой, в октябре 2015-го, Спивак провел в Караганде.

На турнире N1 Pro: MMA Nomad он встретился с украинцем Дмитрием Микуцей, которого финишировал во втором раунде болевым армбар. Это противостояние проходило в спорткомплексе "Жастар". Еще спустя пять побед, в 2019 году, Спивак попал в UFC. В лучшем промоушене мира его рекорд составляет 7-3.

Рафаэль Физиев (12-1, Азербайджан) - №6 легкого веса UFC

29-летний легковес является уроженцем Кордая (Жамбылская область) и первым бойцом UFC, рожденным в Казахстане. Но уже в подростковом возрасте он переехал в Кыргызстан, поэтому свои первые шаги в профессиональном спорте сделал уже там.

Свой шестой профессиональный поединок Физиев провел в декабре 2018-го на турнире Titan FC 51 в Алматы. Соперником будущего топа UFC стал казахстанец Нуржан Туткаев, для которого тот бой на Almaty Arena стал последним в карьере. Рафаэль одержал победу нокаутом во втором раунде. Уже в следующем бою, спустя несколько месяцев, он дебютировал в UFC.

Видео можно посмотреть при переходе на YouTube:

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Именитая чемпионка из Кыргызстана тоже проводила бои в Казахстане. В марте 2005-го тогда еще малоизвестная 17-летняя спортсменка с рекордом 3-0 приехала на турнир в Кокшетау. Соревнования проводились под эгидой казахстанской федерации панкратиона.

В первый день она победила Аллу Искаренову, а на следующий - Розу Калиеву. Обе казахстанки уступили будущей чемпионке UFC удушением сзади. С учетом того, что этот турнир проходил аж в 2005 году и тогда со съемкой таких ивентов была беда, нам не удалось найти видео в архивах.

В прошлом году Валентина дала эксклюзивное интервью нашему изданию, в котором вспомнила о своих впечатлениях после поездок в Казахстан.

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