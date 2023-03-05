Потенциальный соперник отреагировал на победу Шавката Рахмонова в UFC

Топовый боец полусреднего веса UFC Белал Мухаммад (22-3-0-1) высоко оценил поединок между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (17-0) и американцем Джеффом Нилом (15-5). Спортсмен присутствовал на арене в Лас-Вегасе (Невада, США) и наблюдал за происходящим воочию, сообщают Vesti.kz.

Сразу по окончании поединка между Рахмоновым и Нилом он написал в своем Twitter:

Это лучший бой года

Стоит отметить, что Белал занимает четвертую строчку в рейтинге полусредневесов UFC. Шавкат до сегодняшнего поединка находился на девятой позиции, но уже во вторник выйдет обновленный рейтинг, где казахстанец должен значительно улучшить положение.

Известный эксперт и журналист Игорь Лазорин в интервью нашему изданию назвал Мухаммада наиболее вероятным соперником Рахмонова в следующем бою.

Напомним, что Рахмонов задушил Нила в третьем раунде и заработал бонус за "Лучший бой вечера".

Шавкат РАХМОНОВ: Сапиев - Мусиханов - КТО ВИНОВАТ, безумные фанаты в США, рекордный гонорар от PPV