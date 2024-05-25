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В России оценили перспективы Махачева в дивизионе Рахмонова

В России оценили перспективы Махачева в дивизионе Рахмонова
©Vesti.kz/Ayan Nessipbekov

В российском ММА продолжают обсуждать возможный переход обладателя титула UFC в легком весе Ислама Махчева в полусредний дивизион, передают Vesti.kz

В частности, российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников высказался, каковы перспективы Махачева в случае такого решения

"Стоит ли Махачеву позже подниматься в весе? Все зависит от Ислама. Я знаю, что он много гоняет. И если он уверен в своих силах и в полусреднем весе, то почему бы и нет? Почему бы не стать чемпионом в двух категориях, это же круто", — цитирует Сидельникова "Чемпионат".

Напомним, что в полусреднем весе UFC выступает непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов. 

Также добавим, Ислам Махачев проведет третью защиту титула в легком весе против Дастина Порье на турнире UFC 302, который состоится 2 июня в  Нью-Джерси. 

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Метки:
Махачев Ислам Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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