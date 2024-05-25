В России оценили перспективы Махачева в дивизионе Рахмонова

В российском ММА продолжают обсуждать возможный переход обладателя титула UFC в легком весе Ислама Махчева в полусредний дивизион, передают Vesti.kz.

В частности, российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников высказался, каковы перспективы Махачева в случае такого решения

"Стоит ли Махачеву позже подниматься в весе? Все зависит от Ислама. Я знаю, что он много гоняет. И если он уверен в своих силах и в полусреднем весе, то почему бы и нет? Почему бы не стать чемпионом в двух категориях, это же круто", — цитирует Сидельникова "Чемпионат".

Напомним, что в полусреднем весе UFC выступает непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов.

Также добавим, Ислам Махачев проведет третью защиту титула в легком весе против Дастина Порье на турнире UFC 302, который состоится 2 июня в Нью-Джерси.