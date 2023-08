В "Интер Майми" оценили поступок Месси после завоевания трофея

Главный тренер "Интер Майми" Херардо Мартино прокомментировал красивый поступок Лионеля Месси после победы в финале Кубка лиг, сообщают Vesti.kz.

Во время церемонии награждения аргентинец отдал капитанскую повязку защитнику Деандре Йедлину, который был капитаном "Интер Майами" большую часть сезона. В итоге футболисты подняли кубок вместе.

Добавим, что для Месси этот трофей стал 44-м карьеры и он стал самым титулованным футболистом в мире.

Love to see it. 🤝©️



Leo Messi made sure previous @InterMiamiCF captain DeAndre Yedlin played an equal role in lifting the club's first trophy. pic.twitter.com/LOoY0ip751