Футболист "Интер Майами" высказался про Месси и лишился контракта

"Интер Майами" объявил о расторжении контракта с нидерландским голкипером Ником Марсманом. Причины такого решения клуба не уточняются.

Однако несколькими неделями ранее вратарь публично усомнился в целесообразности трансфера Лионеля Месси. В преддверии перехода аргентинца Марсман сказал:

"Лично я считаю, что клуб не готов к приходу Месси. У нас временный стадион, люди могут ходить по газону, ворот нет. Мы выезжаем на стадион без охраны. Я думаю, что наша инфраструктура не готова к переходу Месси".

Ранее работник стадиона лишился работы из-за Месси.

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Напомним, Месси перешел в "Интер Майами" этим летом на правах свободного агента. В четырех матчах за новый клуб аргентинский нападающий забил семь голов и сделал один ассист. Лео уже вошел в топ-4 лучших бомбардиров "Интер Майами" за всю историю.

Предыдущие два сезона Месси провел во французском "Пари Сен-Жермене". До этого на протяжений всей карьеры он выступал за испанскую "Барселону".

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