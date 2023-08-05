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Уборщик стадиона попросил автограф у Месси и поплатился за это

Уборщик стадиона попросил автограф у Месси и поплатился за это
©twitter.com/WeAreMessi

Уборщик Кристиан Саламанка, который работал на стадионе, где выступает "Интер Майами", был уволен после того, как попросил автограф у форварда команды Лионеля Месси, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Саламанка являлся сотрудником местной клининговой компании, предоставляющей свои услуги стадиону "Интер Майами". В соответствии с политикой клуба, всем работникам стадиона запрещено обращаться с просьбами о автографах к футболистам.

"Мне довелось чистить туалеты в том секторе, где стоят автобусы. Я был там, когда подъехал автобус и вышли игроки. Последним был Месси. Я окликнул его, протянул маркер и футболку сборной Аргентины. Он дал мне свой автограф. Сразу же приехала охрана, меня вывели и уволили с работы, но это стоило каждой секунды", - приводит слова Саламанка La Nacion.

Напомним, Месси перешел в "Интер Майами" 15 июля на правах свободного агента из ПСЖ. Его контракт с командой рассчитан до конца декабря 2025 года.

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Метки:
Месси Лионель США

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