Уборщик стадиона попросил автограф у Месси и поплатился за это

Уборщик Кристиан Саламанка, который работал на стадионе, где выступает "Интер Майами", был уволен после того, как попросил автограф у форварда команды Лионеля Месси, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Саламанка являлся сотрудником местной клининговой компании, предоставляющей свои услуги стадиону "Интер Майами". В соответствии с политикой клуба, всем работникам стадиона запрещено обращаться с просьбами о автографах к футболистам.

"Мне довелось чистить туалеты в том секторе, где стоят автобусы. Я был там, когда подъехал автобус и вышли игроки. Последним был Месси. Я окликнул его, протянул маркер и футболку сборной Аргентины. Он дал мне свой автограф. Сразу же приехала охрана, меня вывели и уволили с работы, но это стоило каждой секунды", - приводит слова Саламанка La Nacion.

Напомним, Месси перешел в "Интер Майами" 15 июля на правах свободного агента из ПСЖ. Его контракт с командой рассчитан до конца декабря 2025 года.