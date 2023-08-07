© Месси разрывает США новыми рекордами и творит историю. Роналду позади

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси удачно выступает за свой новый клуб - американский "Интер Майами", сообщают Vesti.kz.

Так, 36-летний форвард оформил дубль в матче 1/8 финала Кубка лиг с американским "Далласом" и помог команде одержать победу в серии пенальти (4:4 основное время).

Второй гол, на 85-й минуте, Месси забил со штрафного. Это 64-й гол прямым ударом со штрафного в карьере Лионеля. У форварда "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду 60 таких голов.

Опережают Месси по этому показателю Жуниньо Пернамбукано (77 голов со штрафных), Пеле (70), Виктор Легроталье (66), Роналдиньо (66) и Дэвид Бекхэм (65).

Аргентинец в третьем подряд матче за клуб из Майами делает дубль. Теперь у Месси семь голов в четырех играх. Это рекорд для новичка команд МЛС.

Причем нападающий забивал в каждом из четырех матчей за "Интер Майами". Ранее он отметился двумя голами против "Орландо Сити" (3:1) и "Атланты" (4:0), а также поразил ворота "Крус Асуль" (2:1).

При этом Месси всего в одном мяче от тройки лучших бомбардиров в истории "Интер Майами". Топ-3 выглядит так: Гонсало Игуаин (29 голов в 70 матчах), Леoнардo Кампана (16 голов в 49 матчах) и Роберт Тейлор (8 голов в 63 матчах).

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Ранее Месси стал первым игроком в истории "Интер Майами", который отметился дублями в двух и более играх. Также Лео первым в истории американского клуба забил больше одного гола в двух матчах подряд.

Кроме того, Месси забил пять голов в первых трех играх за "Интер Майами". Это лучший дебют в карьере аргентинца за какой-либо клуб. Ранее он выступал за каталонскую "Барселону" и французский "Пари Сен-Жермен".

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Напомним, Месси перешел в "Интер Майами" этим летом на правах свободного агента. Его контракт рассчитан до 2025 года.

Первый матч Месси за "Интер Майами" посмотрели 12,5 миллиона зрителей в США. Это самый популярный футбольный матч в истории американского телевидения.

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Лео является воспитанником испанской "Барселоны", в составе которой стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. С ПСЖ он дважды выиграл чемпионат страны и один раз - Суперкубок Франции.

В составе сборной Аргентины Месси стал чемпионом мира-2022 и победителем Кубка Америки. Аргентинец является семикратным обладателем "Золотого мяча".

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