Месси снова сделал дубль, а "Интер Майами" совершил камбэк

Завершился матч 1/8 финала Кубка лиг между американскими клубами "Даллас" и "Интер Майами", за который выступает аргентинский нападающий Лионель Месси, сообщают Vesti.kz.

Основное время встречи, котороя прошла на стадионе "Тойота Стадиум" во Фриско (штат Техас, США), завершилось вничью 4:4. При этом по ходу игры "Даллас" вел 3:1.

Счет в матче на шестой минуте открыл Месси, забив в четвертой игре подряд. На 85-й минуте аргентинец оформил дубль (третий кряду), отличившись прямым ударом со штрафного и сравняв счет (4:4).

Теперь в активе Месси семь мячей и один ассист в четырех матчах в составе американской команды.

OTRO GOLAZO DE NUESTRO CAPITÁN 🫡 🫡🫡#DALvMIA | 4-4 pic.twitter.com/aOhBw7LJGZ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 7, 2023

В серии пенальти сильнее оказался "Интер Майами" - 3:5, Месси свой удар также реализовал.

Напомним, Месси перешел в "Интер Майами" этим летом на правах свободного агента. В первом же матче за новый клуб аргентинец забил гол.

Месси превзошел самого себя и сотворил историю

Предыдущие два сезона Месси провел во французском "Пари Сен-Жермене". До этого он всю карьеру играл за каталонскую "Барселону".

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