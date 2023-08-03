Месси превзошел самого себя и сотворил историю

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси, выступающий за американский "Интер Майами", установил новый рекорд, сообщают Vesti.kz.

36-летний форвард оформил дубль в матче 1/16 финала Кубка Лиг с "Орландо Сити" (3:1). Причем Месси забил два гола во второй встрече подряд за новый клуб.

Таким образом, Лео стал первым игроком в истории "Интер Майами", который отметился дублями в двух и более играх. Также Месси первым в истории американского клуба забил больше одного гола в двух матчах подряд.

Кроме того, Месси забил пять голов в первых трех играх за "Интер Майами". Это лучший дебют в карьере аргентинца за какой-либо клуб. Лео забивал в каждом из трех матчей. Ранее он выступал за каталонскую "Барселону" и французский "Пари Сен-Жермен".

При этом первый матч Месси за "Интер Майами" посмотрели 12,5 миллиона зрителей в США. Это самый популярный футбольный матч в истории американского телевидения.

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Напомним, Месси перешел в "Интер Майами" этим летом на правах свободного агента. Предыдущие два сезона он провел в ПСЖ. До этого он всю карьеру играл за "Барселону".

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