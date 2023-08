Месси сделал дубль и принес победу "Интер Майами"

Аргентинский нападающий Лионель Месси оформил дубль и принес победу "Интер Майами" в матче 1/16 финала Кубка Лиг с "Орландо Сити", сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Интер Майами" в Форт-Лодердейле (США) и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Месси открыл счет в игре на седьмой минуте.

MESSI X ROBERT TAYLOR BANGERS ONLY 🤯🤯



Taylor puts Messi in with the chip to give us the early lead over Orlando City.#MIAvORL | 📺#MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/kvb8Lmcccj