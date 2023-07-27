В "Интер Майами" отреагировали на массовый уход болельщиков после замены Месси

Главный тренер "Интер Майами" Херардо Мартино высказался о том, что болельщики стали массово покидать стадион после замены Лионеля Месси, сообщают Vesti.kz.

Аргентинский нападающий вышел в стартовом составе на матч против "Атланты" (4:0). Месси оформил дубль и отдал результативную передачу, его заменили на 78-й минуте.

"Я думаю, болельщики реагируют в соответствии с тем, что они видят, и с тем, что им передает команда. Многие приходят посмотреть на Лионеля. Знаменитости и обычные болельщики. Он выделяется, но он также может распространить эту поддержку болельщиков на остальную команду На самом деле я не заметил. Месси - игрок мирового уровня, некоторые болельщики, возможно, пришли сюда только для того, чтобы увидеть его, но он предпочел бы, чтобы болельщики остались до конца и аплодировали команде, но я также могу это понять", - приводит слова Мартино ESPN.

Таким образом, в двух матчах за "Интер Майами" Месси забил три гола и сделал результативную передачу.

При этом первый матч аргентинца посмотрели 12,5 миллиона зрителей в США. Это самый популярный футбольный матч в истории американского телевидения.

В "Интер Майами" приняли важное решение по Месси

Ранее совладелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм сообщил, что презентация Месси, состоявшаяся несколькими днями ранее, набрала в сумме 3,5 миллиарда просмотров. Число подписчиков "Интер Майами" в социальных сетях увеличилось в разы с момента объявления трансфера аргентинца.

Месси перешел в американский клуб на правах свободного агента. Предыдущие два сезона он провел во французском "Пари Сен-Жермена". До этого аргентинец всю карьеру выступал за "Барселону".

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