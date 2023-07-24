В "Интер Майами" приняли важное решение по Месси

Лионель Месси станет новым капитаном американского клуба "Интер Майами", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это решение было принято после громких трансферов, оформленных этим летом.

По информации The Athletic, повязку капитана будет носить форвард Месси, который недавно присоединился к клубу в качестве свободного агента. Главный тренер Херардо Мартино подтвердил эту информацию.

Ранее полузащитник Грегоре, выступавший за команду с 2021 года, являлся капитаном клуба.

Следует отметить, что Месси был назначен капитаном после того, как вышел на замену в своем дебютном матче против "Крус Асул" и помог своей команде одержать победу со счетом 2:1.

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