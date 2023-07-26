Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил первый рекорд в США. Это произошло в дебютной игре за новый клуб "Интер Майами", сообщают Vesti.kz.

Согласно информации аргентинского издания El Grafico, первый матч Месси за "Интер Майами" с "Крус Асуль" в Кубке Лиг (2:1) посмотрели 12,5 миллиона зрителей в США. Это самый популярный футбольный матч в истории американского телевидения.

Как отмечает TyC Sports, дебют Месси за "Интер Майами" оказался более востребованным, чем финальная серия НБА в 2022 году. Игры "Бостона" и "Голден Стэйт" в среднем смотрели 12,4 миллиона человек.

В целом самым просматриваемым событием на американском телевидении является Супербоул 2023 года. Аудитория игры с участием "Канзас-Сити" и "Филадельфии" – 115 миллиона человек.

Ранее совладелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм сообщил, что презентация Месси, состоявшаяся несколькими днями ранее, набрала в сумме 3,5 миллиарда просмотров. Число подписчиков "Интер Майами" в социальных сетях увеличилось в разы с момента объявления трансфера аргентинца.

Напомним, Месси дебютировал в "Интер Майами", выйдя на замену на 54-й минуте. В дополнительное время он принес команде победу, забив прямым ударом со штрафного на 90+4 минуте. Во второй игре за новый клуб аргентинец оформил дубль и отдал голевую победу, а "Интер Майами" победил со счетом 4:0.