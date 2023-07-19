Презентацию Месси в "Интер Майами" посмотрели 3,5 миллиарда человек

Совладелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм рассказал об ажиотаже, который вызвал переход аргентинского нападающего Лионеля Месси, сообщают Vesti.kz со ссылкой на ESPN. Он заявил, что презентацию футболиста посмотрели 3,5 миллиарда человек.

"В наш город и наш клуб перешел величайший игрок в истории. Это привлекло много внимания по всему миру, чего мы всегда хотели. Презентацию Лео посмотрели 3,5 миллиарда зрителей, это очень большое число", - сказал Бекхэм.

Напомним, Месси перешел в "Интер Майами" на правах свободного агента. Он будет выступать за команду из США под 10-м номером. Ранее он провел два сезона в ПСЖ. Долгожданный дебют состоится в пятницу, 21 июля, в матче Кубка лиги против мексиканского "Крус Асул".

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