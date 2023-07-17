Месси назвал дату дебюта за американский клуб

Звездный новобранец клуба "Интер Майами" Лионель Месси, подтвердил свои планы дебютировать за клуб в матче Кубка лиги против мексиканского "Крус Асул". Долгожданный дебют состоится в пятницу, 21 июля, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Хочу поблагодарить всех за вчерашний день! Дождь сделал все не так, как планировалось, но все равно было красиво. Спасибо всем, кто пришел, большое спасибо за всю любовь, а также артистам, которые, несмотря на условия, эффектно спели. Увидимся снова в пятницу", - написал Месси в соцсетях.

Месси перешел в "Интер Майами" на правах свободного агента. Он будет выступать за команду из США под 10-м номером.

Последние два сезона аргентинец провел во французском ПСЖ. До этого на протяжении всей карьеры Месси играл за "Барселону".