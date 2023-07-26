Лионель Месси оформил первый дубль за "Интер Майами". Видео

"Интер Майами" разгромил "Атланту Юнайтед" в домашнем матче второго тура группового этапа Кубка лиг MLS + MX, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Героями матча стали Лионель Мессии и Роберт Тейлор. Они оформили по дублю и записали на свой счет по голевой передаче.

Аргентинец сначала вывел свою команду вперед на восьмой минуте, затем закрепил успех на 22-й с передачи Тейлора.

На 44 минуте Тейлор забил соперникам третий мяч. А на 54-й с передачи Месси он установил окончательный счет.

Таким образом, "Интер Майами" вышел в плей-офф с первого места третьей группы Юг.

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