Бекхэм рассказал, как к нему пришла идея о трансфере Месси

Бывший капитан сборной Англии, ныне совладелец футбольного клуба "Интер Майами" Дэвид Бекхэм рассказал, как у него впервые появилась идея о переходе аргентинца Лионеля Месси. По его признанию, он думал об этом еще до создания команды, сообщают Vesti.kz.

"Идея о переходе Месси родилась за бокалом вина, в ходе разговора за ужином. Я сказал: "Однажды мы должны привести Месси в наш клуб". Наверное, это было, когда мы впервые встретились с Хорхе. Недавно я нашел в своем телефоне одну из первых презентаций, в которой Лео был в футболке нашего клуба. Это было 10 лет назад. Так что это всегда было в моей голове. Я думаю, что каждый владелец спортивного клуба думает: "Мы хотим привлечь в наш клуб лучших игроков". Действительно ли это происходит со всеми? Конечно, нет. Но мы сидели за ужином и думали: "Хорошо бы было, если бы могли пригласить Лео, хорошо для нашего рынка, наших фанатов, для этой части мира, ничего лучше никогда бы не было", - сказал Бекхэм в интервью The Athletic.

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Также Бекхэм рассказал о встрече с агентом и отцом футболиста Хорхе Месси в 2019 году. Тогда Лео еще играл за каталонскую "Барселону.

"Мы сели в самолет и тайно прилетели в Барселону. Пробрались в отель, встретились с Хорхе Месси и начали диалог. Мы говорили: "Мы бы хотели, чтобы ваш сын однажды сыграл за нашу команду. Мы знаем, что пока это невозможно, но мы бы хотели, чтобы однажды Лео был в Майами". Тогда мы провели невероятную работу, рассказывая, что бы Месси мог сделать для спорта в этой стране, для МЛС и для "Интер Майами", - сказал Бекхэм.

Напомним, Месси перешел в "Интер Майами" этим детом на правах свободного агента. Его контракт рассчитан до 20225 года. В двух играх за новый клуб форвард забил три гола и сделал один ассист.

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Предыдущие два сезоне аргентинец провел во французском "Пари Сен-Жермене". До этого на протяжении все карьеры Месси выступал за "Барселону".

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