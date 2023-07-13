Месси раскрыл секрет своего успеха

Бывший нападающий каталонской "Барселоны" и французского "Пари Сен-Жермена" Лионель Месси рассказал, за счет чего добился успеха в своей карьере, сообщают Vesti.kz.

"Менталитет, желание бороться, жертвовать, постоянное стремление к большему – вот что позволило мне добиться всего, что у меня есть. Как в командном плане, так и в индивидуальном. Я был таким с детства. Я был ответственным и уверенным в том, чего хочу. Я всегда отдавал все силы, чтобы добиться большего. Не всегда получалось, но я оставался сосредоточенным на этом менталитете и желании всегда превосходить самого себя. И мне повезло с травмами", – сказал капитан сборной Аргентины в интервью TV Publica.

Напомним, что в 2022 году Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре, сделав это впервые в своей карьере. Кроме того, он был признан лучшим игроком турнира.

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В составе "Барселоны" форвард выиграл 35 трофеев – больше, чем любой другой игрок за всю историю каталонского клуба. Месси – семикратный обладатель "Золотого мяча", он является рекордсменом по этому показателю.

С ПСЖ аргентинец дважды выиграл чемпионат Франции и становился обладателем Суперкубка страны. Новым клубом 36-летнего Месси стал американский "Интер Майами", куда он перешел на правах свободного агента.

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