Месси сделал заявление о завершении карьеры в сборной Аргентины

Бывший нападающий "Барселоны" и "Пари Сен-Жермена" Лионель Месси ответил на вопрос, когда он завершит карьеру в сборной Аргентины, сообщают Vesti.kz.

"Честно говоря, я не знаю, когда завершу карьеру в сборной. Я думаю, что это произойдет, когда должно произойти. После того как вы недавно всего добились, остаётся только наслаждаться. Бог скажет, когда этот момент наступит. По логике вещей, в силу моего возраста, я уверен, что это будет скоро. Но я не знаю точно, когда будет подходящее время. Я думаю о повседневном, наслаждаясь всем прекрасным. Нам пришлось пережить очень тяжелые времена в сборной. Нам посчастливилось стать чемпионами мира и Кубка Америки. Пришло время наслаждаться", - приводит слова Месси Goal со ссылкой на TV Publica.

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Напомним, 36-летний Месси играет за сборную Аргентины с 2005 года. Всего он провел за аргентинскую национальную команду 175 матчей во всех турнирах, забил 103 гола и отдал 56 результативных передач.

В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира по футболу 2022 года, а также становился обладателем Кубка Америки и победителем Финалиссимы. Кроме того, он становился победителем молодежного чемпионата мира и Олимпийским чемпионом.

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