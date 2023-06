Месси принял неожиданное решение. Все из-за Роналду

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси, недавно перешедший в американский "Интер Майами", принял довольно странное решение, сообщают Vesti.kz.

Все началось с того, что болельщики откопали пост, датированный мартом 2022 года. Тогда в гости к "Манчестер Юнайтед" и Криштиану Роналду приехал известный игрок в американский футбол, один из самых титулованных игроков этого вида спорта - Том Брэди.

Под этим постом от имени аккаунта "Интер Майами" оставлен комментарий с двумя GOAT (Величайший всех времен).

Inter Miami, the club which owns Lionel Messi, recognising Cristiano Ronaldo and Tom Brady as the GOATs of their respective games. pic.twitter.com/ZweWqz4yfL