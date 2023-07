Лионель Месси превзошел Криштиану Роналду

Популярный Twitter-аккаунт FCB Acee сравнил статистику дебютных матчей Лионеля Месси за "Интер Майами" с первыми играми Криштиану Роналду за "Аль-Наср", сообщают Vesti.kz.

Так, аргентинец в двух матчах в американском клубе отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Португалец же забил один гол в трех играх в составе саудовского клуба.

Сравнение статистики Роналду и Месси. Точка в споре, кто GOAT поставлена?

Cristiano Ronaldo in his first 3 games for Al-nassr - 1G/A



Lionel Messi in his first 2 games for Inter Miami - 4G/A 🤯 pic.twitter.com/pW7TM7UOwT