Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса и обошел Месси

Форвард "Аль‑Насра" из Саудовской Аравии Криштиану Роналду включен в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает пресс‑служба организации.

В 2023 году португалец заработал 136 миллионов долларов, это новый рекорд. Ранее рейтинг возглавлял аргентинец Лионель Месси, заработавший 130 миллионов в 2022 году.

Роналду заработал 46 миллионов за свои действия на поле и 90 миллионов — за пределами футбольных матчей.

Роналду в "Аль‑Насре" с декабря 2022 года. Португальский форвард провел 19 матчей в чемпионате и Кубке, записав на свой счет 14 голов.

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