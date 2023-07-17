Кто бы выиграл "Золотой мяч" без Месси и Роналду. Опубликован список

Официальный аккаунт "Золотого мяча" в твиттере представил имена футболистов, которые выиграли бы награду лучшему игроку года, если бы Лионеля Месси и Криштиану Роналду никогда не существовало.

Аргентинец семь раз выигрывал "Золотой мяч" (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021), тогда как у португальца на две награды меньше (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

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По мнению официального аккаунта "Золотого мяча", за время доминирования Месси и Роналду награду по два раза могли получить полузащитники Хави и Андрес Иньеста, а также нападающий Неймар (ПСЖ), по разу трофей бы выиграли Фернандо Торрес, Франк Рибери, Мануэль Нойер ("Бавария"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль") и Роберт Левандовски ("Барселона").

Примечательно, что Нойер мог бы стать первым вратарём в истории после Льва Яшина, получившим "Золотой мяч".

Напомним, торжественная 67-я церемония вручения "Золотого мяча" состоится в конце октября. Впервые в истории этой награды будут учитываться заслуги футболиста не за календарный год, а за сезон-2022/23.

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