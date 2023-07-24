Криштиану Роналду может лишиться контракта на миллиард. Подробности

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду может лишиться спонсорского контракта с американским брендом спортивной одежды Nike, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Daily Mail.

По информации источника, поводом может послужить поступок футболиста во время товарищеского матча с "Сельтой", в котором команда Роналду разгромно проиграла со счетом 0:5. В той игре португалец вышел на поле с капитанской повязкой и был заменен в начале второго тайма. Все пять мячей "Аль-Наср" пропустил без Криштиану.

Однако в центре внимания оказался не сам Роналду, а его экипировка. Обычно форвард использует персонализированные щитки, однако в этот раз Криштиану появился на поле в щитках от немецкого бренда Adidas - главного конкурента американской компании. Этот момент попал в эфиры телекамер.

Предполагается, что тем самым португалец мог нарушить условия контракта с Nike. По информации издания, за такое нарушение предусмотрены серьезные санкции вплоть до разрыва контракта.

Действующее соглашение Роналду с американским брендом рассчитано на десять лет. Португалец зарабатывает по этому контракту около 170 миллионов евро.

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Отметим, что в 2016 году Роналду сообщил, что подписал пожизненный контракт с Nike. Сумма соглашения оценивалась в более чем в миллиард долларов.

Роналду сотрудничает с Nike с самого старта своей карьеры в 2003 году. В сезоне-2023/24 компания будет техническим партнером "Аль-Насра", за который выступает португалец. Ранее Nike производил форму для клуба из Саудовской Аравии с 1997 по 2001 год и с 2010 по 2012 год.

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