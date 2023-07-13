Криштиану Роналду вложился в бизнес самого богатого человека на Земле

Нападающий сборной Португалии по футболу и садовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду стал инвестором Chrono24 – онлайн-площадки для продажи элитных часов, сообщают Vesti.kz.

Как передает Hypebeast, Роналду в качестве партнера присоединился к компании Aglae Ventures, принадлежащей семье Бернара Арно (главы Louis Vuitton Moët Hennessy и самого богатого человека на Земле по версии Forbes), а также к General Atlantic, Insight Partners и Sprints Capital.

Оценочная стоимость маркетплейса превышает миллиард долларов.

"Как многолетний коллекционер часов и постоянный пользователь Chrono24, я рад стать акционером компании. Chrono24 объединяет миллионы любителей часов со всего мира и помогает им разделить страсть. Мне хорошо знакомо это глобальное объединение, и я очень рад стать его частью", – заявил Роналду.

"Никто не выводит любовь к роскошным часам на мировой уровень так, как Криштиану. Он уже закрепил за собой звание одного из величайших спортсменов и в качестве инвестора выделяется глубокими познаниями в области предметов роскоши и технологий", – сказал генеральный директор Chrono24 Тим Страке.

Фото: chrono24.com

По информации Bloomberg, Роналду присоединится к существующим акционерам Chrono24, включая частные инвестиционные компании и семейную инвестиционную компанию, под председательством Бернара Арно. При этом компания не раскрыла размер доли известного футболиста.

Роналду, известный своей личной коллекцией роскошных часов, оцениваемой в миллионы долларов, был замечен с самыми разными брендами, от Rolex до более дорогих моделей от Jacob & Co., Girard-Perregaux и Franck Muller.

Штраке из Chrono24 также подчеркнул, что сделка с футбольной звездой не является маркетинговым соглашением. "Он платит нам деньги, а не мы ему", - сказал Штраке.

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Chrono24 - это крупнейший специализированный онлайн-рынок часов, на котором в любое время дилеры и частные продавцы могут разместить свои объявления. В свою очередь, компания получает комиссию за каждую транзакцию.

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