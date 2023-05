Роналду вручили часы за 117 000 долларов с его изображением

Нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду подарили роскошные часы стоимостью больше 100 тысяч долларов, сообщают Vesti.kz.

Форвард "Аль-Насра" посетил открытие бутика наручных часов бренда Jacob&Co в Эр-Рияде. В знак этого события Роналду, как послу бренда, вручили часы с уникальным дизайном.

Часы Heart of CR7 Baguette, инкрустированные 26 белыми бриллиантами, выполнены в ярко-зеленом цвете. На лицевой стороне изображен Роналду и его инициалы, на оборотной нанесено изображение культового празднования португальского нападающего.

Стоимость часов – 117 000 долларов.

Excited to visit the new @_Jacobandco boutique in Riyad, Saudi Arabia! Thank you Jacob Arabo for the warm welcome. pic.twitter.com/OgmXoGVpiX