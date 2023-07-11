Криштиану Роналду запустил новый бизнес и угодил в скандал

Криштиану Роналду запустил новый бизнес. Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу объявил о запуске линейки минеральной воды под названием URSU9.

В рамках маркетинговой кампании утверждалось, что вода положительно влияет на здоровье потребителя. Производители и футболист заявляли, что вода является щелочной, а ее pH составляет 9.

Однако, как пишет гастрономический сайт El Comidista, это не соответствует действительности.

"Кроме того, в качестве свойств этой минеральной воды указывалось то, что она является антиоксидантом, но это не имеет смысла, поскольку вода не обладает антиоксидантными свойствами и используется в научных экспериментах в качестве контрольного средства для измерения окислительной способности других продуктов.

Также утверждалось, что вода добывается в испанской Авиле и не подвергается внешнему воздействию и различным загрязнениям. El Comidista пишет, что у URSU нет скважин в районе Авилы, а вода, скорее всего, добывается в Португалии.

Отмечается, что в Испании нет законов, ограничивающих использование недостоверных заявлений о положительном влиянии продукта на состояние здоровья потребителя, чем и воспользовались производители этой минеральной воды", - пишет Sports.ru.

Для Роналду бизнес по производству и продаже воды - уже 5-й проект его именной компании CR7. Согласно информации на его сайте, среди проектов португальца - брэнд солнцезащитных очков, нижнего белья, обуви и именной парфюм.

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