"Аль-Наср" потерпел разгромное поражение в матче с заменой Роналду

Клуб Саудовской Аравии "Аль-Наср", за который выступает португалец Криштиану Роналду, потерпел поражение от испанской "Сельты", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча носила товарищеский характер и прошла на стадионе "Алгарве" в Португалии. Испанский клуб забил сопернику пять безответных мячей.
Криштиану Роналду вывел "Аль-Наср" на поле с капитанской повязкой и был заменен на 48-й минуте.
С 52 минуты клуб Саудовской Аравии остался в меньшинстве после удаления защитника Абдулелаха Аль-Амри. После этого и были пропущены все мячи.
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