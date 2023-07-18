Криштиану Роналду сделал заявление о возвращении в европейский футбол

Португальский форвард Криштиану Роналду, выступающий за "Аль-Наср", заявил, что больше не вернется в европейский футбол, сообщают Vesti.kz.
Напомним, пятикратный обладатель "Золотого мяча" ранее выступал за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус". Он перешел в клуб из Саудовской Аравии минувшей зимой.
"Я не вернусь в европейский футбол, дверь полностью закрыта. Мне 38 лет, и европейский футбол сильно потерял в качестве. Только АПЛ намного опережает все остальные лиги", - цитирует Роналду в своем твиттере известный инсайдер Фабрицио Романо.
🚨⛔️ Cristiano Ronaldo: "I won't return to European football, the door is completely closed".— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023
"I'm 38 years old, also European football has lost lot of quality... only valid one is Premier League, they're way ahead of all the other leagues". pic.twitter.com/czxco9PzlM
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