Криштиану Роналду сделал заявление о возвращении в европейский футбол

Португальский форвард Криштиану Роналду, выступающий за "Аль-Наср", заявил, что больше не вернется в европейский футбол, сообщают Vesti.kz.

Напомним, пятикратный обладатель "Золотого мяча" ранее выступал за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус". Он перешел в клуб из Саудовской Аравии минувшей зимой.

"Я не вернусь в европейский футбол, дверь полностью закрыта. Мне 38 лет, и европейский футбол сильно потерял в качестве. Только АПЛ намного опережает все остальные лиги", - цитирует Роналду в своем твиттере известный инсайдер Фабрицио Романо.

🚨⛔️ Cristiano Ronaldo: "I won't return to European football, the door is completely closed".



"I'm 38 years old, also European football has lost lot of quality... only valid one is Premier League, they're way ahead of all the other leagues". pic.twitter.com/czxco9PzlM