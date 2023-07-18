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Криштиану Роналду сделал заявление о возвращении в европейский футбол

Криштиану Роналду сделал заявление о возвращении в европейский футбол
©ФК "Аль-Наср"

Португальский форвард Криштиану Роналду, выступающий за "Аль-Наср", заявил, что больше не вернется в европейский футбол, сообщают Vesti.kz.

Напомним, пятикратный обладатель "Золотого мяча" ранее выступал за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус". Он перешел в клуб из Саудовской Аравии минувшей зимой. 

"Я не вернусь в европейский футбол, дверь полностью закрыта. Мне 38 лет, и европейский футбол сильно потерял в качестве. Только АПЛ намного опережает все остальные лиги", - цитирует Роналду в своем твиттере известный инсайдер Фабрицио Романо.

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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