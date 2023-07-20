Стало известно, на что Криштиану Роналду тратит свои деньги

нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса как спортсмен с самым высоким доходом в 2023 году. По данным журнала Forbes, 38-летний форвард заработал за последний год 136 миллионов долларов, это новый рекорд.

Свои деньги звезда тратит на коллекцию роскошных автомобилей. Их общая стоимость превышает 21 миллионов долларов. В нее входят Mercedes G-Wagon Brabus, пять Ferrari и ультраредкий McLaren Senna.

Еще один источник трат - драгоценности. Футболист часто носит дорогие часы, кольца и украшения. Он также радует ими возлюбленную. В прошлом году нападающий сборной Португалии купил Джорджине Родригес обручальное кольцо за 700 тысяч долларов.

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Роналду также делает регулярные пожертвования Красному Кресту, организации "Спасите детей", фонду "Загадай желание" и является послом крупных благотворительных организаций UNICEF, World Vision.

Криштиану не только знаменитый спортсмен, но и успешный бизнесмен, чьи инвестиции охватывают разнообразные сферы. Одним из главных направлений его деловой активности стала сеть лайфстайл-отелей, входящих в престижный Pestana Hotel Group, отмечает "Чемпионат".

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Напомним, Роналду с 2023 выступает за "Аль-Наср". В составе саудовского клуба португалец провел 19 матчей, забить 14 голов и сделать две результативные передачи.

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