УЕФА придумал способ вернуть Криштиану Роналду в Лигу чемпионов

Массовый отток звезд футбола в Саудовскую Аравию заставил Европейский футбольный союз (УЕФА) задуматься о будущем Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz. Не исключено, что в скором времени фанаты вновь увидят португальца Криштиану Роналду, француза Карима Бензема и других в самом престижном еврокубке.

По информации Сalciomercato, УЕФА рассматривает вариант допуска арабских команд к турнирам под своей эгидой. Чтобы удержать звезд первого уровня, а также увеличить зрительский интерес, футбольные функционеры рассматривают возможность введения wild-карда для саудовских клубов. Это позволит оставить в Лиге чемпионов игроков, сделавших выбор в пользу азиатской лиги.

Отметим, что Лига чемпионов, начиная с сезона-2024/25, изменит формат. Больше не будет группового этапа, а только единственная группа из 36 команд, разделенных на четыре корзины. Каждая команда сыграет против восьми других команд (дома и на выезде). Поэтому вполне возможно, что УЕФА решит пригласить в число избранных и арабские клубы.

Такая реформа турнира позволит болельщикам наслаждаться игрой своих кумиров в Лиге чемпионов даже после их переезда в Саудовскую Аравию. Таким образом, Роналду может получить шанс снова бороться за победу в главном турнире Европы.

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Напомним, Роналду с января выступает за "Аль-Наср". В составе саудовского клуба форвард провел 19 матчей, в которых записал на свой счет 14 голов. Португалец побеждал в Лиге чемпионов в составе "Манчестер Юнайтед" и мадридского "Реала".

Летом состав "Аль-Иттихада" пополнил Бензема, который играл с Роналду в "Реале" и выигрывал с ним Лигу чемпионов.

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