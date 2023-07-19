Лионель Месси побил рекорд Криштиану Роналду

Американский футбольный клуб "Интер Майами" провел презентацию своего звездного новичка - аргентинского нападающего Лионеля Месси и "сорвал куш", сообщают Vesti.kz.

Ранее стало известно, что презентация Месси набрала 3,5 миллиарда просмотров по всему миру. Таким образом, аргентинскому футболисту удалось побить рекорд, который ранее принадлежал Криштиану Роналду - в начале года презентацию португальца в саудовском "Аль-Насре" посмотрели три миллиарда человек.

Сравнение статистики Роналду и Месси. Точка в споре, кто GOAT поставлена?

Nuestro 1️⃣0️⃣ en casa pic.twitter.com/wMLCFfp85I — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 17, 2023

Отметим, что Месси уже провел первую тренировку в составе "Интер Майами"».

Контракт 36-летнего аргентинца с клубом МЛС рассчитан до 2025 года. Месси будет играть в "Интер Майами" под 10-м номером.

Ожидается, что нападающий дебютирует за команду 21 июля в матче с "Крус Асулем".

Así lo reciben a nuestro 1️⃣0️⃣ pic.twitter.com/Vc6Z0LThdr — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 18, 2023

The work starts now 😤💪 pic.twitter.com/oekDgfqBPy — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 18, 2023

Месси перешел в "Интер Майами" на правах свободного агента. Последние два сезона аргентинец провел во французском "Пари Сен-Жермене". До этого на протяжении всей карьеры Месси играл за "Барселону".

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