Месси "избили" на тренировке в новом клубе

Звездному нападающему Лионелю Месси устроили теплый прием на первой тренировке в американском клубе "Интер Майами", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Пробегая через коридор, аргентинский форвард получил похлопывания от новых одноклубников.

После своего ухода из ПСЖ, Месси перешел в американский клуб в июне этого года.

Дебют аргентинского футболиста в составе "Интер Майами" запланирован на 22 июля, когда команда сыграет матч против "Крус Асул".

Inter Miami players welcome the legend Lionel Messi ❤️🔥#InterMiamiCF pic.twitter.com/pNr2ScXoSY — SHA3WAZA (@Sh3_aw) July 18, 2023

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ