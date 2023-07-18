Месси "избили" на тренировке в новом клубе

Звездному нападающему Лионелю Месси устроили теплый прием на первой тренировке в американском клубе "Интер Майами", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Пробегая через коридор, аргентинский форвард получил похлопывания от новых одноклубников.
После своего ухода из ПСЖ, Месси перешел в американский клуб в июне этого года.
Дебют аргентинского футболиста в составе "Интер Майами" запланирован на 22 июля, когда команда сыграет матч против "Крус Асул".
Inter Miami players welcome the legend Lionel Messi ❤️🔥#InterMiamiCF pic.twitter.com/pNr2ScXoSY— SHA3WAZA (@Sh3_aw) July 18, 2023
Загрузка матч-центра...
Реклама