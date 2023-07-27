Жене Месси это не понравится! Лео игриво пообщался с известной фанаткой

Новичок "Интер Майами" Лионель Месси привлекает на матчи не только футбольных болельщиков, но и поклонников из других сфер. Так, одной из самых известных фанатов аргентинца является популярная кубинская певица Камилла Кабельо.

Звезда ТВ-шоу The X Factor наблюдала с кромки поля за игрой Месси в матче против "Аталанты", в котором форвард оформил дубль и сделал ассист.

В ожидании своего любимчика, певица успела сделать фото с совладельцем клуба Дэвидом Бекхэмом.

А когда Месси заменили, Камилла отправилась к скамейке запасных, где футболист одарил ее очень "интересным взглядом".

Именно это фото Кабельо выложила у себя в сторис в Instagram, назвав Месси GOAT (величайший на все времена), пишет Sports.ru.

Напомним, Месси перешел в "Интер Майами" этим летом на правах свободного агента. В двух играх за новый клуб аргентинец забил три гола.