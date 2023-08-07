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Неудержимый Лео! Месси забил гол в 4-м матче подряд за "Интер Майами"

Неудержимый Лео! Месси забил гол в 4-м матче подряд за "Интер Майами"
©leomessi/

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси отметился голом в матче 1/8 финала Кубка лиг с американским "Далласом", сообщают Vesti.kz. Команды играют на стадионе "Тойота Стадиум" во Фриско (штат Техас, США).

Аргентинец открыл счет на шестой минуте игры. Ему ассистировал Жорди Альба.

Таким образом, Месси забил гол в четвертом матче подряд за "Интер Майами". Теперь в активе аргентинца шесть мячей в составе американской команды.

Напомним, Месси перешел в "Интер Майами" этим летом на правах свободного агента. В первом же матче за новый клуб аргентинец забил гол, а в двух последующих играх оформил по дублю.

Месси превзошел самого себя и сотворил историю

Предыдущие два сезона Месси провел в "Пари Сен-Жермене". До этого он всю карьеру играл за "Барселону".

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Метки:
Месси Лионель США

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