Неудержимый Лео! Месси забил гол в 4-м матче подряд за "Интер Майами"

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси отметился голом в матче 1/8 финала Кубка лиг с американским "Далласом", сообщают Vesti.kz. Команды играют на стадионе "Тойота Стадиум" во Фриско (штат Техас, США).

Аргентинец открыл счет на шестой минуте игры. Ему ассистировал Жорди Альба.

Таким образом, Месси забил гол в четвертом матче подряд за "Интер Майами". Теперь в активе аргентинца шесть мячей в составе американской команды.

7' | Jordi ➡️ Messi to put us on the board early in the match 👏👏#DALvMIA | 0-1 | 📺 #MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/ZTIM2k819g