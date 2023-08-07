Тренер "Интер Майами" высказался о зависимости от Месси

Главный тренер "Интер Майами" Херардо Мартино высказался о зависимости от главный звезды команды Лионеля Месси, сообщают Vesti.kz.

36-летний аргентинец сделал дубль в матче 1/8 финала Кубка лиг с "Далласом" (4:4, по пенальти – 5:3.) и реализовал послематчевый 11-метровый. Второй гол, на 85-й минуте, Месси забил со штрафного, сравняв счет в игре.

"Интер Майами" уже зависит от Месси? Это правда, что мы рассчитываем на лучшего игрока в мире, это нельзя игнорировать. Подобный вопрос всегда возникает, где бы Лео ни находился – в "Барселоне" или сборной Аргентины, где угодно. К счастью, он у нас есть, и он был очень силен в этой игре", - цитирует Мартино пресс-служба МЛС.

Также специалист высказался о мастерстве Месси исполнять штрафные удары:

"Много раз в этой зоне назначались штрафные удары, и только с Месси есть чувство, что он сейчас забьет. Штрафной удар – это не то, что в конечном счете обязательно превратится в гол, – в 90 процентов случаев это не гол. Но когда у мяча Месси, все наоборот: 10 процентов, что гола не будет, и 90 процентов – что будет. Мы должны пользоваться этим".

Месси превзошел самого себя и сотворил историю

Отметим, что Месси забил гол в четвертом матче подряд за "Интер Майами" (три дубля кряду). Теперь в активе аргентинца 7 мячей в составе американской команды.

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