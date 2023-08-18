Лионель Месси объяснил свой переход в "Интер Майами"

Звездный аргентинский футболист Лионель Месси объяснил причины, по которым он перешел в "Интер Майами", сообщают Vesti.kz.

"Я пришел в клуб с большим энтузиазмом и с желанием продолжать добиваться результатов, как и за всю свою карьеру.

Мое решение было обусловлено многими причинами. Мы решили с моей женой, мои дети тоже были частью этого. Я приехал сюда, чтобы продолжать наслаждаться футболом. Сегодня я могу сказать вам, что я очень доволен решением, которое мы приняли.

Переехать из Барселоны в Париж было сложно. А переезд в Майами был совершенно другим. Я бы поехал в Саудовскую Аравию, но лига показалась мне жестче, чем MLS. Вот почему я приехал сюда", - цитирует Месси The Tennessean.

Напомним, Месси перешел в "Интер Майами" этим летом на правах свободного агента. С момента прихода аргентинца клуб выиграл все шесть матчей, а форвард в этих играх забил девять голов и сделал один ассист.