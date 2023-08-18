Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Комментарии

Лионель Месси объяснил свой переход в "Интер Майами"

Лионель Месси объяснил свой переход в "Интер Майами"
©instagram.com/leomessi

Звездный аргентинский футболист Лионель Месси объяснил причины, по которым он перешел в "Интер Майами", сообщают Vesti.kz

"Я пришел в клуб с большим энтузиазмом и с желанием продолжать добиваться результатов, как и за всю свою карьеру.

Мое решение было обусловлено многими причинами. Мы решили с моей женой, мои дети тоже были частью этого. Я приехал сюда, чтобы продолжать наслаждаться футболом. Сегодня я могу сказать вам, что я очень доволен решением, которое мы приняли.

Переехать из Барселоны в Париж было сложно. А переезд в Майами был совершенно другим. Я бы поехал в Саудовскую Аравию, но лига показалась мне жестче, чем MLS. Вот почему я приехал сюда", - цитирует Месси The Tennessean.

Напомним, Месси перешел в "Интер Майами" этим летом на правах свободного агента. С момента прихода аргентинца клуб выиграл все шесть матчей, а форвард в этих играх забил девять голов и сделал один ассист.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Месси Лионель США ПСЖ Барселона Саудовская Аравия Футбольные трансферы

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus